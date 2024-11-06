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У Дьокереша хет-трик и ассист в матче с «Сити». У него 27+8 в 21 игре сезона за «Спортинг» и сборную

Виктор Дьокереш сделал хет-трик в матче с «Манчестер Сити».

Форвард «Спортинга» забил на 38-й минуте с игры и дважды с пенальти – на 49-й и 80-й в матче Лиги чемпионов (4:1, второй тайм).

На счету Дьокереша 27 голов и 8 голевых передач в 21 игре текущего сезона за португальский клуб и сборную Швеции.

Ранее сообщалось, что за футболистом следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Ювентус» и «Милан».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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