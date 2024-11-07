У Луиса Диаса лучший результат 4-го тура фэнтези ЛЧ – 19 очков за хет-трик «Байеру». Дьокереш набрал 15
Полузащитник «Ливерпуля» стал самым результативным в туре фэнтези на Спортсе’‘.
Диас набрал 19 очков за хет-трик «Байеру»: у него +3 за полный матч, +15 за голы, +1 за сухой матч. Полузащитника выбрали 1,20% фэнтези-менеджеров в Лиге чемпионов.
Нападающий «Спортинга» Виктор Дьокереш забил 3 мяча «Манчестер Сити» и набрал 15 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +12 за голы). Дьокереш в командах у 21,86% фэнтези-игроков.
Кроме того, 15 очков (+3 за полный матч, +5 за гол, +6 за ассисты, +1 за сухой матч) у полузащитника ПСВ Малика Тилльмана, он забил «Жироне» и отдал два ассиста, его популярность – 0,37%.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Лиги чемпионов на Спортсе’‘
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