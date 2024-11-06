«Шахтер» впервые забил и победил в этой ЛЧ – 2:1 с «Янг Бойз»

«Шахтер» выиграл матч еврокубка впервые почти за год.

Команда тренера Марино Пушича обыграла «Янг Бойз » (2:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Ранее украинский клуб сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), а также проиграл «Аталанте» (0:3) и «Арсеналу» (0:1).

В таблице Лиги чемпионов команда, набрав 4 очка, на данный момент занимает 26-е место.

В декабре прошлого года «Шахтер» также уступил «Порту» (3:5). Последняя победа в Лиге чемпионов до сегодняшнего дня была 28 ноября 2023-го над «Антверпеном» (1:0).

В сезоне-2023/24 «Шахтер», заняв 3-е место в группе ЛЧ, вылетел из Лиги Европы от «Марселя» на стадии стыковых матчей (2:2, 1:3).

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