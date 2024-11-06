Десятки тысяч фанов «Баварии» отказались ехать на «Шахтер» в ЛЧ. Ну очень дорого

Цена резко в два-три раза выше.

Гостевой матч «Баварии» с «Шахтером» в шестом туре Лиги чемпионов пройдет близко – в Гельзенкирхене 10 декабря. Но немецкие фанаты массово отменяют заявки на билеты. Дорого!

Цены вдруг взлетели: игра дороже плей-офф Евро?

Sportbild пишет, что изначально болельщики «Баварии» отправили 55 тысяч заявок. Затем фанатская группировка Südkurve München призвала к бойкоту из-за ценовой политики. В итоге заявок осталось всего 19 тысяч, то есть две трети отозвали – около 36 тысяч!

Цены и правда очень отличаются от того, что было на матчах «Шахтера» с «Аталанты» (0:3 во втором туре) и «Янг Бойз» (в четвертом) – на стоячие места в два раза выше (52 евро вместо 23-26), на сидячие – в три и больше (105 вместо 28-31 евро).

Как заметили в комментариях, 105 евро – это дороже, чем даже Евро-2024. Там на четвертьфиналы третью категорию можно было найти по 100 евро, а на финал местные фанаты приоритетной категории могли попасть даже за 95.

А тут обычный матч общего этапа ЛЧ – и так заломили.

УЕФА собирался снизить цены для гостевых фанатов. И где этот лимит в 60 евро?

В сентябре УЕФА озвучил ценовой принцип для гостевых фанатов: объявили, что в ЛЧ цена билета на выездной матч не будет превышать 60 евро, в Лиге Европы – 40 евро, в Лиге конференций – 20. Со следующего сезона еще ниже: максимум 50 евро для ЛЧ, 35 – в ЛЕ.

Президент УЕФА Александер Чеферин отмечал: «Внедряя более благоприятную для болельщиков политику, мы продолжаем нашу миссию, ценим и болельщиков, которые путешествуют по Европе, чтобы следить за своими командами».

Вероятно, в лимит игра «Шахтер» – «Бавария» впишется, потому что есть стоячие билеты за 52 евро. Но вообще скачок для матча на нейтральной территории подозрительный и странный.

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Для сравнения: «Астон Вилла» продавала билеты на домашний матч против «Баварии» от 65 фунтов (77 евро) владельцам абонементов и от 75 фунтов (89 евро) всем остальным, на следующую игру против «Болоньи» цены у «Виллы» не поменялись, в пятом туре с «Ювентусом» тоже останутся.

У «Шахтера» помимо игры против «Баварии» в Гельзенкирхене запланирована январская игра с «Брестом» в седьмом туре. Любопытно теперь, что там решат с ценами.

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Фото: IMAGO/Global Look Press ; East News /DARREN STAPLES / AFP