«Ливерпуль» выиграл 11 из 12 последних матчей, сыграв вничью лишь с «Арсеналом»
«Ливерпуль» не проигрывает 12 матчей подряд.
Сегодня команда Арне Слота разгромила «Байер» на «Энфилде» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0).
В последних 12 встречах мерсисайдцы одержали 11 побед, сыграв вничью лишь с «Арсеналом» (2:2) в 9-м туре АПЛ.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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