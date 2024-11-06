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Балотелли выложил фото партнера по «Дженоа» в майке с надписью «Почему всегда я?»

Одноклубник Марио Балотелли надел майку с надписью «Почему всегда я?».

Балотелли опубликовал в инстаграме видео из столовой на тренировочной базе «Дженоа», на котором защитник Стефано Сабелли запечатлен в майке с надписью «Почему всегда я?» на итальянском языке.

Экс-игрок «Манчестер Сити» показал майку с этим сообщением в 2011 году после того, как забил первый гол в разгромной победе над «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:1.

В прошлый понедельник 34-летний нападающий подписал контракт с «Дженоа» до конца июня. Итальянец присоединился к клубу в качестве свободного агента.

Изображение: скриншот из инстаграма Марио Балотелли

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
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ахахаха
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