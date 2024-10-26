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Балотелли и «Дженоа» подпишут контракт до июня с зарплатой 400-500 тысяч евро до налогов. Есть опция расторжения

Марио Балотелли договорился о контракте с «Дженоа».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, форвард подпишет контракт до июня 2025 года. Его зарплата составит от 400 до 500 тысяч евро до уплаты налогов в зависимости от бонусов за результаты. Также в соглашении предусматривает возможность расторжения при определенных условиях.

Ожидается, что Балотелли пройдет медосмотр для «Дженоа» в понедельник.

Сейчас 34-летний Балотелли находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Статистику нападающего можно найти здесь.

Балотелли – стримеру: «Обещаю: порву сраную Серию А, когда найду клуб!»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoДженоа
logoМарио Балотелли
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