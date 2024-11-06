Харгривз о «Реале»: «Анчелотти придется кого-то выгнать, баланс нарушился в позиции Беллингема. «Милан» и «Штутгарт» больше владели мячом»

Оуэн Харгривз прокомментировал поражение «Реала» в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб уступил «Милану» (1:3).

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» отвеил на вопрос о том, будут ли у Карло Анчелотти головные боли из-за проблем команды.

«Некоторая мигрень. Это будет сложно, даже учитывая опыт Карло. Ему нужно выправлять ситуацию. Ему придется кого-то выгнать.

Они играют слишком открыто. «Милан » и «Штутгарт» владели мячом больше, чем «Реал». Баланс нарушился в позиции Джуда Беллингема . Он все еще пытается найти свое место.

Кроме того, много жалующихся людей никогда не пойдет на пользу такому большому клубу, как «Реал », – сказал Оуэн Харгривз .