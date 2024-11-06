«Штутгарт» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Аталанта» сыграет в гостях со «Штутгартом» в общем этапе Лиги чемпионов.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов