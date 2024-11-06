«Мбаппе будет играть лучше, хуже все равно быть не может. Ему не нравится играть «девятку», но он должен учиться. Его не просят держать мяч, как Дрогба». Анри о Килиане
Французский нападающий не отличился результативными действиями в матче против «Милана» в Лиге чемпионов (1:3).
«Я думаю, что команда разочарована им, и я могу это понять, это нелегко. Килиану Мбаппе нужно делать больше. Ему нужно дать время, но в то же время он должен научиться играть «девятку», иметь желание и волю проявить себя.
Я понимаю, он не «девятка». Я понимаю, ему это не нравится. Но посмотрите на Беллингема. «Десятка» пытается прорвать линию обороны, убегает назад, возвращается, обороняется... Как вы думаете, Беллингему нравится возвращаться в защиту? Он делает это, потому что должен.
Конечно, Мбаппе будет играть лучше, хуже все равно быть не может. Мы не просим его держать мяч, как Дидье Дрогба, мы не просим его брать мяч и обыгрывать всю команду, мы просим его проявить себя, когда команда атакует. Будь ты «девяткой», «десяткой» или вингером, ты можешь делать ускорение. Даже Рюдигер сделал ускорение в первом тайме», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports.
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