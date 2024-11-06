«Мбаппе будет играть лучше, хуже все равно быть не может. Ему не нравится играть «девятку», но он должен учиться. Его не просят держать мяч, как Дрогба». Анри о Килиане

Тьерри Анри оценил игру Килиана Мбаппе за «Реал».

Французский нападающий не отличился результативными действиями в матче против «Милана » в Лиге чемпионов (1:3).

«Я думаю, что команда разочарована им, и я могу это понять, это нелегко. Килиану Мбаппе нужно делать больше. Ему нужно дать время, но в то же время он должен научиться играть «девятку», иметь желание и волю проявить себя.

Я понимаю, он не «девятка». Я понимаю, ему это не нравится. Но посмотрите на Беллингема . «Десятка» пытается прорвать линию обороны, убегает назад, возвращается, обороняется... Как вы думаете, Беллингему нравится возвращаться в защиту? Он делает это, потому что должен.

Конечно, Мбаппе будет играть лучше, хуже все равно быть не может. Мы не просим его держать мяч, как Дидье Дрогба , мы не просим его брать мяч и обыгрывать всю команду, мы просим его проявить себя, когда команда атакует. Будь ты «девяткой», «десяткой» или вингером, ты можешь делать ускорение. Даже Рюдигер сделал ускорение в первом тайме», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports.