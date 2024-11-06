«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть удаление Литвинова в матче с ЦСКА
«Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за удаления Руслана Литвинова в дерби с ЦСКА.
Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.
Литвинов о потасовке в матче с ЦСКА: «Роша и Бабич жестко сцепились: разъяренные глаза, бесятся друг на друга. Я пытался разнять – это футбол, а не бокс»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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