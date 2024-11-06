Тренер «Леванте» о наводнении в Испании: «Чиновники не собираются уходить в отставку, хотя меня выгоняют после 2 поражений. Ничтожные люди, это останется на их совести до конца жизни»
Главный тренер «Леванте» раскритиковал власти за ситуацию с наводнением.
В конце октября на востоке и юге Испании прошли сильные ливни. В результате наводнений погибло более 200 человек.
«Люди ожидают, что государство, которому они платят налоги, поможет им в том, о чем они просят. Я поговорил с членами UME (Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям – Sports), и мне сказали, что их остановили...
Я не ищу виновных, но эти люди – ничтожные, и это [происшествие] останется на их совести до конца жизни.
Никто не ушел в отставку и не собирается уходить. Меня выгоняют после двух поражений, но никто из чиновников не собирается уходить в отставку», – сказал Хулиан Калеро.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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