Тренер «Леванте» о наводнении в Испании: «Чиновники не собираются уходить в отставку, хотя меня выгоняют после 2 поражений. Ничтожные люди, это останется на их совести до конца жизни»

Главный тренер «Леванте» раскритиковал власти за ситуацию с наводнением.

В конце октября на востоке и юге Испании прошли сильные ливни. В результате наводнений погибло более 200 человек.

«Люди ожидают, что государство, которому они платят налоги, поможет им в том, о чем они просят. Я поговорил с членами UME (Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям – Sports), и мне сказали, что их остановили...

Я не ищу виновных, но эти люди – ничтожные, и это [происшествие] останется на их совести до конца жизни.

Никто не ушел в отставку и не собирается уходить. Меня выгоняют после двух поражений, но никто из чиновников не собирается уходить в отставку», – сказал Хулиан Калеро .