Аршавин о гонке в РПЛ: «Продлив Кордобу, «Краснодар» заявил, что хочет стать чемпионом. Но им это не поможет, если «Зенит» сделает все правильно и хорошо»

Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 14 туров в турнирной таблице Мир РПЛ лидирует «Краснодар» с 36 очками. «Зенит» идет вторым с 33 баллами.

– «Краснодар» вчера продлил контракт с Джоном Кордобой. Как вы это восприняли?

– Это показывает амбиции «Краснодара ». Продлив его, они заявляют, что хотят стать чемпионами.

– И закрывают потенциальную зимнюю сагу с его возможным уходом.

– Конечно, чтобы не было склок. Все правильно сделали.

– Не опасаетесь, что «Зенит» может уступить «Краснодару» чемпионство в сезон столетия?

– Если «Зенит » сделает все правильно и хорошо, то «Краснодару» [продление Кордобы] не поможет. Надеюсь на это. Но если «Краснодар» так продолжит играть, сможет навязать борьбу, – сказал бывший игрок клуба из Санкт-Петербурга.