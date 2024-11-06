Аршавин о гонке в РПЛ: «Продлив Кордобу, «Краснодар» заявил, что хочет стать чемпионом. Но им это не поможет, если «Зенит» сделает все правильно и хорошо»
Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
После 14 туров в турнирной таблице Мир РПЛ лидирует «Краснодар» с 36 очками. «Зенит» идет вторым с 33 баллами.
– «Краснодар» вчера продлил контракт с Джоном Кордобой. Как вы это восприняли?
– Это показывает амбиции «Краснодара». Продлив его, они заявляют, что хотят стать чемпионами.
– И закрывают потенциальную зимнюю сагу с его возможным уходом.
– Конечно, чтобы не было склок. Все правильно сделали.
– Не опасаетесь, что «Зенит» может уступить «Краснодару» чемпионство в сезон столетия?
– Если «Зенит» сделает все правильно и хорошо, то «Краснодару» [продление Кордобы] не поможет. Надеюсь на это. Но если «Краснодар» так продолжит играть, сможет навязать борьбу, – сказал бывший игрок клуба из Санкт-Петербурга.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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