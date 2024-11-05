«Я псих по натуре, сейчас просто престарелый псих. Но я научился держать себя в руках». Аршавин о стрессе
Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, как он справляется со стрессом.
«Я псих по натуре. Сейчас я просто престарелый псих. Но теперь я научился держать себя в руках.
В моменты стресса мне нужно находиться одному, иначе могу наговорить лишнего», – сказал бывший игрок «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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