«Я псих по натуре, сейчас просто престарелый псих. Но я научился держать себя в руках». Аршавин о стрессе

Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, как он справляется со стрессом.

«Я псих по натуре. Сейчас я просто престарелый псих. Но теперь я научился держать себя в руках.

В моменты стресса мне нужно находиться одному, иначе могу наговорить лишнего», – сказал бывший игрок «Зенита ».