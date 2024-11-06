Аршавин о тестах на допинг: «Футболистов редко ловят. Мы играем каждые 3 дня, будешь его есть – уедешь на каталке. В России чаще брали пробы, чем за границей»
Андрей Аршавин рассказал о допинг-тестах в России и за границей.
«Тест на допинг футболисты сдают, но редко ловят. Это не цикличный вид спорта, мы играем каждую неделю, а сейчас – каждые три дня.
Это просто невозможно. Если будешь есть допинг – уедешь на каталке.
Большая часть моей карьеры прошла без допинг-тестов. В России у меня чаще брали пробы, чем за границей», – рассказал бывший игрок «Зенита», «Арсенала» и сборной России на лекции в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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