Мотта про 1:1 с «Лиллем»: «Мы хотели достичь другого результата, но я доволен игрой «Ювентуса». Это был хороший матч»

Тиаго Мотта высказался о матче «Ювентуса» с «Лиллем» (1:1) в Лиге чемпионов УЕФА.

«Мы хотели достичь другого результата, но я доволен игрой команды. Мы можем стать лучше в некоторых моментах, но я доволен.

Мы могли бы сыграть лучше в чужой штрафной. С самого начала команда ждала своего шанса и пыталась атаковать. Это был хороший матч.

Теперь давайте восстановимся и подумаем о дерби», – сказал главный тренер «Ювентуса ».

В следующем матче «Юве» сыграет с «Торино» в Серии А. Игра состоится 9 ноября.