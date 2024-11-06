Мотта про 1:1 с «Лиллем»: «Мы хотели достичь другого результата, но я доволен игрой «Ювентуса». Это был хороший матч»
Тиаго Мотта высказался о матче «Ювентуса» с «Лиллем» (1:1) в Лиге чемпионов УЕФА.
«Мы хотели достичь другого результата, но я доволен игрой команды. Мы можем стать лучше в некоторых моментах, но я доволен.
Мы могли бы сыграть лучше в чужой штрафной. С самого начала команда ждала своего шанса и пыталась атаковать. Это был хороший матч.
Теперь давайте восстановимся и подумаем о дерби», – сказал главный тренер «Ювентуса».
В следующем матче «Юве» сыграет с «Торино» в Серии А. Игра состоится 9 ноября.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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