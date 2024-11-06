Директор «Реала» Бутрагеньо о низкой результативности Мбаппе: «У него есть моменты – это хороший знак. Килиан – игрок высочайшего уровня, он снова будет забивать»
Эмилио Бутрагеньо объяснил проблемы с результативностью у Килиана Мбаппе.
Нападающий «Реала» не смог забить «Милану» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:3). На счету француза 1 гол в 6 последних матчах.
«Но у него есть явные голевые моменты в каждой игре. Тот факт, что у нападающего есть моменты, является хорошим знаком, но ему не хватает той удачи, которая нужна нападающим. У него также были явные моменты против «Барсы».
Иногда такое случается. Он игрок высочайшего уровня, и при нормальном стечении обстоятельств он снова будет забивать», – сказал директор мадридского клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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