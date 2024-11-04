Гвардиола о поражении от «Борнмута»: «От Сити» ожидают побед в 38 турах и завоевания требла каждый сезон – таковы наши стандарты. Мы проиграли всего один матч»
«Горожане» уступили «Борнмуту» со счетом 1:2 в 10-м туре АПЛ и опустились на второе место в турнирной таблице.
«Я знаю наши стандарты, но мы проиграли всего один матч. Возможно, мы снова проиграем в Премьер-лиге «Брайтону», «Тоттенхэму» и «Ливерпулю». Но мы всего на два очка отстаем от «Ливерпуля», который является командой высочайшего класса.
Мы хорошо стартовали в Лиге чемпионов, но я знаю, что люди ожидают от нас побед в 38 турах чемпионата и завоевания требла каждый сезон, поскольку таковы наши стандарты. Причина, по которой сделать это сложно, в том, что у нас выбыло много игроков, что может случаться в некоторые сезоны.
Иногда, чтобы выиграть требл, все должно быть в порядке с травмами, но в этот раз это невозможно. Оскар [Бобб] был нашим самым важным игроком на предсезонке, и он выбыл. Родри был номинирован на приз лучшим игроком в мире, и теперь он им стал, так что мы должны признать, что нам придется нелегко [без него]. C каждым матчем будет все сложнее и сложнее», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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