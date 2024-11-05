«Жирона» забила 4 автогола в сезоне ЛЧ – это антирекорд турнира

«Жирона» установила антирекорд Лиги чемпионов по автоголам.

Сегодня испанская команда проиграла ПСВ в 4-м туре общего этапа турнира со счетом 0:4. На 88-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник Ладислав Крейчи .

Игроки «Жироны» забили 4 автогола в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – это антирекорд турнира. В матче с «ПСЖ» (0:1) единственный мяч был записан на Пауло Гассанигу , а в игре с «Фейенордом» (2:3) в собственные ворота забили Янхель Эррера и Ладислав Крейчи.

Каталонцы занимают 26-е промежуточное место в таблице Лиги чемпионов, набрав 3 очка.