«Жирона» забила 4 автогола в сезоне ЛЧ – это антирекорд турнира
«Жирона» установила антирекорд Лиги чемпионов по автоголам.
Сегодня испанская команда проиграла ПСВ в 4-м туре общего этапа турнира со счетом 0:4. На 88-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник Ладислав Крейчи.
Игроки «Жироны» забили 4 автогола в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – это антирекорд турнира. В матче с «ПСЖ» (0:1) единственный мяч был записан на Пауло Гассанигу, а в игре с «Фейенордом» (2:3) в собственные ворота забили Янхель Эррера и Ладислав Крейчи.
Каталонцы занимают 26-е промежуточное место в таблице Лиги чемпионов, набрав 3 очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер MisterChip
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