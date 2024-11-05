Симеоне о Гризманне: «Один из лучших в истории «Атлетико». Я выпускал его на поле более 400 раз – восхищаюсь его работой, образом жизни. Мы наслаждаемся его игрой, пока это возможно»

Диего Симеоне тепло высказался об Антуане Гризманне.

– Как вы оцениваете фигуру Гризманна?

– К Гризманну я испытываю только благодарность. Мы познакомились, когда ему было 23 года и он только перешел в клуб, мы выросли вместе, как в команде, так и в сборной, он делал невероятные вещи.

Я выпускал его на поле более 400 раз, и если я что-то чувствую, то это восхищение его работой, образом жизни, его отношением к уходу из сборной, осознанием того, что происходит с футболистом, когда он становится старше. Мы будем наслаждаться его игрой до тех пор, пока не случится так, что он уйдет. Когда это произойдет, мы будем поддерживать его, ведь он один из лучших футболистов в истории «Атлетико», – сказал главный тренер «Атлетико » на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ».