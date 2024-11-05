Казарцев после ВАР поставил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом». Умяров наступил на ногу Байрамяну
Судьи назначили пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом».
Московская команда принимает ростовскую в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1, второй тайм).
На 70-й минуте Наиль Умяров в своей штрафной площади наступил на ногу Хорену Байрамяну, подталкивая его в спину. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил 11-метровый, посмотрев повтор эпизода. Умяров получил желтую карточку.
Мохаммад Мохеби вывел гостей вперед, пробив с пенальти по центру ворот.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Казарцев после ВАР назначил пенальти в пользу «Спартака» – Мелехин схватил Николсона за футболку в штрафной «Ростова». Барко не забил с точки
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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