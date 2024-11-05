«Интер» и «Милан» выразили заинтересованность в приобретении «Сан-Сиро» и прилегающих территорий

В Милане раскрыли планы клубов относительно «Сан-Сиро».

«Мы получили подтверждение заинтересованности от «Милана» и миланского «Интера» в отношении стадиона «Джузеппе Меацца» и территорий вокруг него.

Это подтверждает готовность клубов продолжать процесс, изложенный в резолюции городского совета № 28/2023, с существенным обновлением: теперь речь идет не о правах на использование территории, а о приобретении стадиона и территорий, а также о строительстве нового объекта.

После этого, начиная с [5 ноября], начнутся оперативные совещания с клубами, которые, ознакомившись с оценкой налогового агентства, наметят путь, чтобы представить обновленную версию технико-экономического обоснования, включая экономические рамки операции», – говорится в заявлении муниципалитета Милана.

Президент «Милана» хочет разрушить «Сан-Сиро»: «Мне сказали: «Сумасшедший, хочешь снести футбольный «Ла Скала»?» А я ответил: «Это не «Ла Скала», а древний артефакт». «Уэмбли» же снесли»

Глава «Интера» Маротта о «Сан-Сиро»: «Солидарен со Скарони. Стадион должен приносить постоянные доходы. Мы заработали 100 млн евро за один сезон в ЛЧ, но это нестабильно»