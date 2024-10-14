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Глава «Интера» Маротта о «Сан-Сиро»: «Солидарен со Скарони. Стадион должен приносить постоянные доходы. Мы заработали 100 млн евро за один сезон в ЛЧ, но это нестабильно»

Президент «Интера» Беппе Маротта высказался о ситуации со стадионом «Сан-Сиро».

Ранее президент «Милана» Паоло Скарони заявил, чтобы миланский стадион должен быть снесен.

«Я должен сказать, что анализ Скарони был идеальным, я полностью солидарен.

Я был свидетелем эволюции футбола, потому что живу в этом мире много лет: я жил моделью покровительства, а теперь и настоящего предпринимательства. Мы с Паоло представляем крупные инвестиционные фонды. Я высоко ценю Лотито и Кайро (президенты «Лацио» и «Торино» – Спортс’‘), но футбол движется по американской модели.

Что касается стадиона, он должен приносить постоянные доходы. В прошлом году мы собрали 80 миллионов евро в этой ситуации, представьте себе, сколько было бы с современным стадионом.

Мы с «Миланом» увеличили доходы за последние несколько лет, но два года назад, выйдя в финал Лиги чемпионов, только на этом турнире мы заработали 100 миллионов евро. Это переменные и нестабильные доходы, можно и потерять много.

Тема стадиона связана с бюрократией, которая вызывает недоверие к тем, кто хочет инвестировать. Стадион – явление не местное, а национальное, поэтому этот вопрос должно рассматривать Министерство инфраструктуры», – сказал Маротта в рамках мероприятия Festival dello Sport.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FcInterNews
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