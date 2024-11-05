«Тедеско предпочел Соболева Комличенко. Николай был близок к ЦСКА, но перешел в «Динамо». Экс-директор «Спартака» и скаут армейцев о форварде

Николай Комличенко мог перейти в «Спартак» или ЦСКА.

Об этом рассказал Антон Чистяков , который отработал восемь лет в должности скаута ЦСКА, а с февраля по август 2020 года работал спортивным директором «Спартака ».

– В «Спартаке» ты отработал только одно трансферное окно?

– И то не целиком: пришел уже в феврале. Тогда подписывали Соболева. А могли, кстати, Комличенко – выбор стоял между ними двумя.

Думаю, сделай мы предметное предложение по Николаю – договорились бы. Но Тедеско предпочел Соболева .

– Годом ранее Комличенко мог перейти и в ЦСКА. Трансфер заблокировал Гончаренко – почему?

– Имен уже не вспомню, но параллельно мы вели переговоры по иностранцам – может быть, дело в этом.

А так Николай и правда был очень близок к ЦСКА – сначала предлагали аренду, а потом были готовы выкупать.

Комличенко, по-моему, точно бы нам не помешал – но из Чехии перешел в «Динамо», – сказал бывший спортивный директор «Спартака» и экс-скаут ЦСКА Чистяков.