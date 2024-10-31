Экс-директор «Спартака» Чистяков: «В селекционном отделе висели портреты игроков, которых клуб мог подписать – или так думал. Я сказал: «Давайте уберем». Ну что на них смотреть?»
Экс-спортдиректор «Спартака» просил убрать из офиса фото неподписанных игроков.
– В один из первых дней в клубе зашел в кабинет селекционного отдела. Там правда висели портреты футболистов, которых «Спартак» мог подписать – или так думал.
– Кто там был? Салах, Марез, Мане?
– Да-да. Я улыбнулся и сказал: «Давайте это уберем».
– Зачем?
– Ну а что на них смотреть? Стоять и пускать слезу горькую? – сказал Антон Чистяков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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