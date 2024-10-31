Экс-директор «Спартака» Чистяков: «В селекционном отделе висели портреты игроков, которых клуб мог подписать – или так думал. Я сказал: «Давайте уберем». Ну что на них смотреть?»

Экс-спортдиректор «Спартака» просил убрать из офиса фото неподписанных игроков.

– В один из первых дней в клубе зашел в кабинет селекционного отдела. Там правда висели портреты футболистов, которых «Спартак » мог подписать – или так думал.

– Кто там был? Салах, Марез, Мане?

– Да-да. Я улыбнулся и сказал: «Давайте это уберем».

– Зачем?

– Ну а что на них смотреть? Стоять и пускать слезу горькую? – сказал Антон Чистяков.