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Комличенко о 10-м месте «Ростова»: «Где-то не залетает, глупые голы пропускаем. Все вместе это не дает результат» 

Николай Комличенко высказался о результатах «Ростова» в Мир РПЛ.

После 14 туров дончане занимают в таблице 10-е место.

– Как «Ростову» выйти из кризиса?

– Я откуда знаю? Если бы знал, «Ростов» бы уже давно из него вышел. С какой-то одной причиной не могу это связать. Где-то не залетает, глупые голы пропускаем. Все вместе это не дает результат.

– Не кажется ли вам, что оборона «Ростова» играет разрозненно?

– Не то что разрозненно, просто все не в лучшей форме. Когда все игроки будут в оптимальном состоянии, придет стабильность.

– На какое место рассчитывает «Ростов» в этом сезоне?

– Подальше от стыков, – сказал нападающий «Ростова».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Комличенко
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