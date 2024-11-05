Комличенко о 10-м месте «Ростова»: «Где-то не залетает, глупые голы пропускаем. Все вместе это не дает результат»
Николай Комличенко высказался о результатах «Ростова» в Мир РПЛ.
После 14 туров дончане занимают в таблице 10-е место.
– Как «Ростову» выйти из кризиса?
– Я откуда знаю? Если бы знал, «Ростов» бы уже давно из него вышел. С какой-то одной причиной не могу это связать. Где-то не залетает, глупые голы пропускаем. Все вместе это не дает результат.
– Не кажется ли вам, что оборона «Ростова» играет разрозненно?
– Не то что разрозненно, просто все не в лучшей форме. Когда все игроки будут в оптимальном состоянии, придет стабильность.
– На какое место рассчитывает «Ростов» в этом сезоне?
– Подальше от стыков, – сказал нападающий «Ростова».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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