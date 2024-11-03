Комличенко о симуляциях: «Будет момент, нырну. Про «дельфина» мне в лицо не говорили. Соболев стал меньше нырять, кажется»

Николай Комличенко высказался о симуляциях на поле.

«Я ничего не менял в своей игре – будет момент, нырну на поле (улыбается). Я по ситуации действую.

Кто говорил про «дельфина»? Мне в лицо так не говорили.

Соболев ? Он сейчас меньше стал нырять, мне кажется», – сказал нападающий «Ростова ».