Комличенко о симуляциях: «Будет момент, нырну. Про «дельфина» мне в лицо не говорили. Соболев стал меньше нырять, кажется»
Николай Комличенко высказался о симуляциях на поле.
«Я ничего не менял в своей игре – будет момент, нырну на поле (улыбается). Я по ситуации действую.
Кто говорил про «дельфина»? Мне в лицо так не говорили.
Соболев? Он сейчас меньше стал нырять, мне кажется», – сказал нападающий «Ростова».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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