«Может, «Зенит» расслабил булки. Они думали, что все легко будет, но на них настраиваются». Комличенко о петербуржцах
Николай Комличенко допустил, что «Зенит» «расслабил булки».
– Кто для вас главный фаворит сезона?
– Да мне пофиг. У меня свои задачи, наша команда возле зоны вылета идет.
– Не кажется, что «Зенит» уже и не главный фаворит, как это было несколько лет подряд?
– Может, другие подтянулись, а может, «Зенит» чуть расслабил булки – они думали, что все легко будет, но на них настраиваются, – сказал форвард «Ростова».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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