Егор Титов: «Многие уже раскусили Барко. Знают, что будет мяч передерживать. Пьянич – мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания» 

Егор Титов оценил игру Эсекиэля Барко и Миралема Пьянича.

Экс-игрок «Спартака» высказался после матча Мир РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:0).

— Как вам Барко?

— Он мастер. Развил вторую голевую атаку. Но там уже — как в хоккее. «Спартак » просто реализовал численное большинство.

Считаю, многие команды уже раскусили аргентинца. Все знают, что он не отдает пас первым или даже вторым касанием, что будет мяч передерживать. Это в дерби сразу бросалось в глаза. Были моменты, когда нужно было уже пасовать, а южноамериканец делал лишнее касание, ненужную паузу, терял скорость и темп... Профессионалы меня поймут. Тем не менее, если его убрать из состава, будет совсем плохо.

— Пьянич успел произвести на вас впечатление?

— Даже по тем минутам, которые он провел на поле, все было ясно. Мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания. Первым обрабатывает и сразу видит, куда отдать. У него уже есть решение.

Тот же Барко играл в Аргентине. Там все-таки другой стиль. Подхватил мяч и понесся с ним один. Пьянич же продукт европейского футбола. Миралем показывает: одно-два касания решают все в футболе. Мастерства у него вагон. Уверен, он принесет пользу армейцам, – сказал Титов.