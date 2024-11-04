Титов о драке ЦСКА и «Спартака»: «Нет культуры футбола – так делать нельзя. Действия Литвинова – это не красная карточка, а скорее полуторная желтая»

Егор Титов высказался о потасовке в матче ЦСКА и «Спартака».

Красно-белые обыграли армейцев (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка , из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов .

«Мне неинтересно, кто и кого ударил. Это все выглядело некрасиво: что сделал Роша, что до этого делал Мойзес, толкая, хватая и поднимая футболистов.

Нет культуры футбола. Конечно, мы все спортсмены и у нас есть эмоции.

Но мне кажется, что так делать нельзя. Если мы говорим про действия Литвинова, то это не красная карточка, а скорее полуторная желтая.

Мы видим, что идет удар от Роши, как сзади хватали Литвинова. Это можно долго обсуждать. Но это неправильно, что обсуждение такого матча сводится к дискуссии, кто и кого ударил и кто и за что получит наказание.

Это будет непросто для КДК, но все получат по заслугам», – сказал бывший полузащитник «Спартака » Егор Титов .