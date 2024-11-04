«Ноттингем» интересуется Телем и контактировал с «Баварией». Матис не хочет уходить в аренду
Матис Тель заинтересовал клуб АПЛ.
«Ноттингем Форест» выразил заинтересованность в полузащитнике и уже связался с «Баварией» относительно возможности трансфера.
Однако футболист не намерен покидать мюнхенский клуб на правах аренды.
В нынешнем сезоне Матис Тель принял участие в четырех матчах Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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