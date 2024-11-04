«Ноттингем» интересуется Телем и контактировал с «Баварией». Матис не хочет уходить в аренду

Матис Тель заинтересовал клуб АПЛ.

«Ноттингем Форест » выразил заинтересованность в полузащитнике и уже связался с «Баварией» относительно возможности трансфера.

Однако футболист не намерен покидать мюнхенский клуб на правах аренды.

В нынешнем сезоне Матис Тель принял участие в четырех матчах Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.