Аканджи о «Золотом мяче» Родри»: «Невероятный футболист, рад за него. Может быть, я ему немного помог в этом»

Мануэль Аканджи высказался о том, что Родри выиграл «Золотой мяч».

Полузащитник «Манчестер Сити» опередил вингера «Реала» Винисиуса в голосовании.

«Это невероятно. Я находился дома и сказал моей жене, что это безумие.

Он награжден как лучший футболист Европы и мира. Это, должно быть, невероятные ощущения – находиться там вместе с семьей.

Может быть, я ему немного помог в этом (смеется). Он невероятный футболист.

Сейчас он отсутствует в составе [из-за травмы]. Родри бы очень нам помог, если бы был с нами. Но это часть футбола.

Я рад за него – что он выиграл награду. И надеюсь, что он вернется в состав как можно быстрее», – сказал защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи.