Аканджи о «Золотом мяче» Родри»: «Невероятный футболист, рад за него. Может быть, я ему немного помог в этом»
Мануэль Аканджи высказался о том, что Родри выиграл «Золотой мяч».
Полузащитник «Манчестер Сити» опередил вингера «Реала» Винисиуса в голосовании.
«Это невероятно. Я находился дома и сказал моей жене, что это безумие.
Он награжден как лучший футболист Европы и мира. Это, должно быть, невероятные ощущения – находиться там вместе с семьей.
Может быть, я ему немного помог в этом (смеется). Он невероятный футболист.
Сейчас он отсутствует в составе [из-за травмы]. Родри бы очень нам помог, если бы был с нами. Но это часть футбола.
Я рад за него – что он выиграл награду. И надеюсь, что он вернется в состав как можно быстрее», – сказал защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports на YouTube
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