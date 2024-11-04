Анчелотти о награде лучшему тренеру года: «Мой «Золотой мяч» – победа в Лиге чемпионов»
Карло Анчелотти приравнял победу в Лиге чемпионов к «Золотому мячу».
Тренер «Реала» выиграл награду лучшему тренеру года от France Football на церемонии вручения «Золотого мяча». Главная награда досталась хавбеку «Манчестер Сити» Родри.
«Я рад, что меня признали лучшим тренером.
Мой «Золотой мяч» – это победа в Лиге чемпионов 1 июня», – сказал Анчелотти.
В финале Лиги чемпионов сезона-2023/24 «Мадрид» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0).
Анчелотти о Винисиусе: «Он расстроен не из-за «Золотого мяча», а из-за событий в Испании. Поздравляем награжденных, это уже в прошлом»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RTVE
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