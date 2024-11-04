Анчелотти о награде лучшему тренеру года: «Мой «Золотой мяч» – победа в Лиге чемпионов»

Карло Анчелотти приравнял победу в Лиге чемпионов к «Золотому мячу».

Тренер «Реала » выиграл награду лучшему тренеру года от France Football на церемонии вручения «Золотого мяча». Главная награда досталась хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

«Я рад, что меня признали лучшим тренером.

Мой «Золотой мяч » – это победа в Лиге чемпионов 1 июня», – сказал Анчелотти.

В финале Лиги чемпионов сезона-2023/24 «Мадрид» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Анчелотти о Винисиусе: «Он расстроен не из-за «Золотого мяча», а из-за событий в Испании. Поздравляем награжденных, это уже в прошлом»