«ПСЖ» объявил о рекордных доходах за год – 805,9 млн евро. Клуб оценивается в 3,9 млрд евро – 7-е место в Европе
«ПСЖ» отчитался о рекордных доходах.
Парижане объявили, что завершили прошлый финансовый год с доходами 805,9 млн евро. Это рекорд «ПСЖ». В прошлом году показатель составил 802 млн евро.
Кроме того, «ПСЖ» заявил, что стоимость клуба оценивается в 3,9 млрд евро, что ставит его на 7-е место в Европе по этому показателю.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
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