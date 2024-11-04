«ПСЖ» объявил о рекордных доходах за год – 805,9 млн евро. Клуб оценивается в 3,9 млрд евро – 7-е место в Европе

«ПСЖ» отчитался о рекордных доходах.

Парижане объявили, что завершили прошлый финансовый год с доходами 805,9 млн евро. Это рекорд «ПСЖ ». В прошлом году показатель составил 802 млн евро.

Кроме того, «ПСЖ» заявил, что стоимость клуба оценивается в 3,9 млрд евро, что ставит его на 7-е место в Европе по этому показателю.