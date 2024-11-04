Игроки «ПСЖ» и «Ланса» повздорили в перерыве матча Лиги 1. Кампуш поучаствовал в конфликте и велел некоторым игрокам «заткнуться и уйти» – советника парижан не накажут

Игроки «ПСЖ» и «Ланса» устроили стычку в перерыве матча Лиги 1.

Матч 10-го тура чемпионата Франции на «Парк де Пренс» завершился победой парижан со счетом 1:0.

В перерыве матча один из игроков «Ланса» в подтрибунном помещении сказал футболистам «ПСЖ»: «Вы не должны этого говорить! За кого вы себя принимаете?» Эпизод попал в трансляцию BeIN Sports.

В конфликте также участвовал советник «ПСЖ» Луиш Кампуш , приказавший некоторым игрокам «заткнуться и уйти». Как отмечает RMC Sport, Кампушу не грозят санкции за этот инцидент – делегат, просмотревший видеозапись, не нашел в действиях Кампуша оскорблений или нападок на арбитров.

В конце 1-го тайма, за несколько минут до стычки, желтую карточку получил главный тренер «Ланса » Вилл Стилл получил предупреждение после того, как выразил недовольство тем, что главный судья матча Вилли Делажо не отреагировал на толчок Жонатана Гради вингером «ПСЖ » Брэдли Барколя.

«Я знаю, что порой преувеличенно жестикулирую, немного увлекаясь эмоциями от матча. Я хотел быть максимально вежливым и попросил резервного арбитра объяснить, что произошло. Я не имел права на объяснения, так как получил желтую. Жаль! Я ничего не имею против кого бы то ни было, я лишь хотел поговорить и добиться честности», – сказал Стилл в интервью BeIN Sports после матча.