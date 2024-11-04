Игроки «ПСЖ» и «Ланса» повздорили в перерыве матча Лиги 1. Кампуш поучаствовал в конфликте и велел некоторым игрокам «заткнуться и уйти» – советника парижан не накажут
Матч 10-го тура чемпионата Франции на «Парк де Пренс» завершился победой парижан со счетом 1:0.
В перерыве матча один из игроков «Ланса» в подтрибунном помещении сказал футболистам «ПСЖ»: «Вы не должны этого говорить! За кого вы себя принимаете?» Эпизод попал в трансляцию BeIN Sports.
В конфликте также участвовал советник «ПСЖ» Луиш Кампуш, приказавший некоторым игрокам «заткнуться и уйти». Как отмечает RMC Sport, Кампушу не грозят санкции за этот инцидент – делегат, просмотревший видеозапись, не нашел в действиях Кампуша оскорблений или нападок на арбитров.
В конце 1-го тайма, за несколько минут до стычки, желтую карточку получил главный тренер «Ланса» Вилл Стилл получил предупреждение после того, как выразил недовольство тем, что главный судья матча Вилли Делажо не отреагировал на толчок Жонатана Гради вингером «ПСЖ» Брэдли Барколя.
«Я знаю, что порой преувеличенно жестикулирую, немного увлекаясь эмоциями от матча. Я хотел быть максимально вежливым и попросил резервного арбитра объяснить, что произошло. Я не имел права на объяснения, так как получил желтую. Жаль! Я ничего не имею против кого бы то ни было, я лишь хотел поговорить и добиться честности», – сказал Стилл в интервью BeIN Sports после матча.
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