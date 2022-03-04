Хедира о 7:1 с Бразилией: «Лев сказал в перерыве, что если кто-то снизит требования или будет шутить, он в финале не сыграет»

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Сами Хедира рассказал, как настраивал сборную Германии Йоахим Лев в перерыве матча с Бразилией на ЧМ-2014.

В полуфинальной игре мирового первенства немцы одержали победу со счетом 7:1. К перерыву счет был 5:0 в их пользу.

«Лев был самым серьезным в тот день. В перерыве он сказал нам, что если кто-то снизит требования или начнет шутить по поводу счета 5:0, он сразу же заменит этого игрока и не выпустит в финале.

Он попросил нас относиться к игре серьезно, а к бразильской команде – уважительно. И еще больше – к бразильским болельщикам и их стране», – сказал Хедира.

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