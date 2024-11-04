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  • Пеп согласен, что для титула АПЛ потребуется меньше очков: «Будь у «Сити» еще 5 дней на подготовку к «Борнмуту», сыграли бы лучше, возможно. Я говорил про календарь и тогда, когда мы побеждали»
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Пеп согласен, что для титула АПЛ потребуется меньше очков: «Будь у «Сити» еще 5 дней на подготовку к «Борнмуту», сыграли бы лучше, возможно. Я говорил про календарь и тогда, когда мы побеждали»

Пеп Гвардиола считает, что плотный календарь повлияет на чемпионскую гонку в АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Сити» согласился с тем, что для завоевания титула в нынешнем сезоне потребуется меньше очков.

«Конечно, безусловно. Если бы у нас было еще пять дней на восстановление и подготовку [к матчу с «Борнмутом»], возможно, мы выступили бы лучше. А может, и нет, кто знает.

Я говорил о календаре, когда мы побеждали, а не только теперь, после нашего поражения. Реальность такова, что они выиграли, и мы поздравляем их», – сказал Гвардиола.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoБорнмут
календарь
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