Пеп согласен, что для титула АПЛ потребуется меньше очков: «Будь у «Сити» еще 5 дней на подготовку к «Борнмуту», сыграли бы лучше, возможно. Я говорил про календарь и тогда, когда мы побеждали»
Пеп Гвардиола считает, что плотный календарь повлияет на чемпионскую гонку в АПЛ.
Главный тренер «Манчестер Сити» согласился с тем, что для завоевания титула в нынешнем сезоне потребуется меньше очков.
«Конечно, безусловно. Если бы у нас было еще пять дней на восстановление и подготовку [к матчу с «Борнмутом»], возможно, мы выступили бы лучше. А может, и нет, кто знает.
Я говорил о календаре, когда мы побеждали, а не только теперь, после нашего поражения. Реальность такова, что они выиграли, и мы поздравляем их», – сказал Гвардиола.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости