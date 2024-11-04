Пеп согласен, что для титула АПЛ потребуется меньше очков: «Будь у «Сити» еще 5 дней на подготовку к «Борнмуту», сыграли бы лучше, возможно. Я говорил про календарь и тогда, когда мы побеждали»

Пеп Гвардиола считает, что плотный календарь повлияет на чемпионскую гонку в АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Сити » согласился с тем, что для завоевания титула в нынешнем сезоне потребуется меньше очков.

«Конечно, безусловно. Если бы у нас было еще пять дней на восстановление и подготовку [к матчу с «Борнмутом »], возможно, мы выступили бы лучше. А может, и нет, кто знает.

Я говорил о календаре, когда мы побеждали, а не только теперь, после нашего поражения. Реальность такова, что они выиграли, и мы поздравляем их», – сказал Гвардиола .