Гвардиола об 1:2: «У «Сити» были моменты, но я поздравляю «Борнмут» с победой. Они очень агрессивны, хороши в скорости и физике»
Пеп Гвардиола высказался о поражении «Манчестер Сити» от «Борнмута».
«Горожане» проиграли матч 10-го тура АПЛ со счетом 1:2.
«Мы знали, что не сможем сравняться с ними по интенсивности. Мы говорили об этом. Это была открытая игра. В концовке у нас были моменты, но я поздравляю «Борнмут» с победой.
Борьба за мяч в центре поля, единоборства – так они играют. Они очень агрессивны. У них было шесть-семь дней на подготовку. Они хороши в плане физики и скорости, но в таких ситуациях нужно побеждать. И у них были моменты, Эдерсон сделал хороший сэйв.
У нас были очень хорошие моменты в начале второго тайма, и [со вторым пропущенным голом] было трудно смириться, так как мы были хороши. После того, как мы забили, у нас был импульс и моменты, но мы не смогли забить [еще раз]», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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