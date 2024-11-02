Гвардиола об 1:2: «У «Сити» были моменты, но я поздравляю «Борнмут» с победой. Они очень агрессивны, хороши в скорости и физике»

Пеп Гвардиола высказался о поражении «Манчестер Сити» от «Борнмута».

«Горожане» проиграли матч 10-го тура АПЛ со счетом 1:2.

«Мы знали, что не сможем сравняться с ними по интенсивности. Мы говорили об этом. Это была открытая игра. В концовке у нас были моменты, но я поздравляю «Борнмут » с победой.

Борьба за мяч в центре поля, единоборства – так они играют. Они очень агрессивны. У них было шесть-семь дней на подготовку. Они хороши в плане физики и скорости, но в таких ситуациях нужно побеждать. И у них были моменты, Эдерсон сделал хороший сэйв.

У нас были очень хорошие моменты в начале второго тайма, и [со вторым пропущенным голом] было трудно смириться, так как мы были хороши. После того, как мы забили, у нас был импульс и моменты, но мы не смогли забить [еще раз]», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».