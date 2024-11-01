Энрике о наводнении в Валенсии: «Солидарность с жителями очень важна. Не знаю, изменит ли что-то минута молчания, нужно больше думать об экономической помощи»

Луис Энрике высказался о реакции на наводнение в Валенсии .

В провинции Валенсия на юго-востоке Испании сильные дожди и шторм «Дана» вызвали масштабные наводнения. Погибли около 200 человек. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.

«Мир футбола с каждым днем ​​становится все более единым, у таких клубов, как «ПСЖ», есть свои фонды. Это трагедия, которая затрагивает не только страну, но и людей.

Солидарность с жителями Валенсии очень важна. Не знаю, изменит ли что-то минута молчания, нам нужно больше думать об экономической помощи», – заявил главный тренер «ПСЖ».

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