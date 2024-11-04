Кафанов о травме Латышонка: «Евгений выбыл на три недели. В ноябрьском сборе он не поучаствует, скорее всего»

Евгений Латышонок вряд ли сыграет за сборную России в ноябре.

Об этом сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов .

Латышонок получил травму в матче «Зенита » с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 14-м туре Мир РПЛ , выбивая мяч в одном из эпизодов 1-го тайма. Вместо него на поле вышел Денис Адамов.

– Общались с «Зенитом» по состоянию Латышонка? Он примет участие в сборе?

– Латышонок травмирован, он выбыл предварительно на три недели. Возможно, МРТ, которую сделают сегодня, что‑то поменяет. Скорее всего, он не примет участие в сборе, – сказал Кафанов.