Кафанов о травме Латышонка: «Евгений выбыл на три недели. В ноябрьском сборе он не поучаствует, скорее всего»
Евгений Латышонок вряд ли сыграет за сборную России в ноябре.
Об этом сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.
Латышонок получил травму в матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 14-м туре Мир РПЛ, выбивая мяч в одном из эпизодов 1-го тайма. Вместо него на поле вышел Денис Адамов.
– Общались с «Зенитом» по состоянию Латышонка? Он примет участие в сборе?
– Латышонок травмирован, он выбыл предварительно на три недели. Возможно, МРТ, которую сделают сегодня, что‑то поменяет. Скорее всего, он не примет участие в сборе, – сказал Кафанов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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