«Надеюсь, что действия Евгеньева – следствие его невысокого уровня, а не что-то другое». Радимов об ошибках защитника «Крыльев» в матче с «Акроном»

Владислав Радимов высказался об ошибках Романа Евгеньева в матче с «Акроном».

«Крылья Советов » уступили со счетом 0:2 в матче 14-го тура Мир РПЛ . Оба гола тольяттинцев были забиты после ошибок Евгеньева .

«Боюсь, что если я напишу открыто то, что думаю, меня могут осудить, поэтому попробую спрятать посыл между строк. Очень надеюсь, что действия Евгеньева — это действительно следствие его невысокого уровня, а не нечто иное», – приводит «Спорт-Экспресс » слова Радимова со ссылкой на его телеграм-канал.

Экс-игрок «Зенита» также заявил, что надеется на уход Евгеньева из «Крыльев Советов», независимо от того, сохранит ли работу главный тренер самарцев Игорь Осинькин.