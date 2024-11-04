«Надеюсь, что действия Евгеньева – следствие его невысокого уровня, а не что-то другое». Радимов об ошибках защитника «Крыльев» в матче с «Акроном»
Владислав Радимов высказался об ошибках Романа Евгеньева в матче с «Акроном».
«Крылья Советов» уступили со счетом 0:2 в матче 14-го тура Мир РПЛ. Оба гола тольяттинцев были забиты после ошибок Евгеньева.
«Боюсь, что если я напишу открыто то, что думаю, меня могут осудить, поэтому попробую спрятать посыл между строк. Очень надеюсь, что действия Евгеньева — это действительно следствие его невысокого уровня, а не нечто иное», – приводит «Спорт-Экспресс» слова Радимова со ссылкой на его телеграм-канал.
Экс-игрок «Зенита» также заявил, что надеется на уход Евгеньева из «Крыльев Советов», независимо от того, сохранит ли работу главный тренер самарцев Игорь Осинькин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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