Осинькин о 0:2 от «Акрона»: «Самая плохая игра «Крыльев». Психологически не справились с фоном, который идет вокруг клуба»
Игорь Осинькин оценил поражение от «Акрона» (0:2) в Мир РПЛ.
— Это самая плохая наша игра. Очень важно было сегодня удачно сыграть. Мы максимально ребят настраивали, но в силу разных причин не получилось.
— Почему, как думаете?
— Существуют некоторые свои моменты, некоторые игроки вышли с травмами. Также мы показываем не тот уровень борьбы, который должен быть в РПЛ. В перерыве внесли коррективы, но не изменили что‑то кардинально. Мы психологически не справились с фоном, который идет вокруг клуба.
— С выходом Дзюбы на замену стало легче или сложнее играть против «Акрона»?
— Раз он вышел и забил, то он в любом случае повлиял на ход игры. У него есть качества, которые он использует давно. Дзюба знает, как приносить пользу команде, — сказал тренер «Крыльев Советов».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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