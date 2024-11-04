Осинькин о 0:2 от «Акрона»: «Самая плохая игра «Крыльев». Психологически не справились с фоном, который идет вокруг клуба»

Игорь Осинькин оценил поражение от «Акрона» (0:2) в Мир РПЛ.

— Это самая плохая наша игра. Очень важно было сегодня удачно сыграть. Мы максимально ребят настраивали, но в силу разных причин не получилось.

— Почему, как думаете?

— Существуют некоторые свои моменты, некоторые игроки вышли с травмами. Также мы показываем не тот уровень борьбы, который должен быть в РПЛ . В перерыве внесли коррективы, но не изменили что‑то кардинально. Мы психологически не справились с фоном, который идет вокруг клуба.

— С выходом Дзюбы на замену стало легче или сложнее играть против «Акрона»?

— Раз он вышел и забил, то он в любом случае повлиял на ход игры. У него есть качества, которые он использует давно. Дзюба знает, как приносить пользу команде, — сказал тренер «Крыльев Советов ».