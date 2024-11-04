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Тренер юношеской сборной России о допуске к отбору Евро: «Надеемся на лучшее и готовимся к этому. В матчах с Китаем получили огромный опыт» 

Владимир Волчек оценил вероятность допуска сборной России U17 к отбору Евро.

— Год с лишним назад УЕФА объявил о допуске до своих соревнований российских команд возраста не старше 17 лет, но пока это решение не реализовано — юношеская сборная России не участвует в жеребьевке чемпионата Европы из-за массового отказа других стран с ней играть. Вы верите, что через два года, когда ваша сборная станет командой U17, она примет участие в отборе к Евро?

— Мы надеемся на лучшее. И готовимся к этому. Собираем команду, участвуем в играх. Не так давно наша сборная 2009 года рождения сыграла два матча со сборной Китая, со своими ровесниками. Мы получили на основе этого огромный опыт, который поможет в будущем. Повторюсь, не просто надеемся, что откроются границы для наших официальных матчей, но и непосредственно готовим к этому команду и игроков.

— Каков уровень спарринга с китайцами?

— Достаточно высокий уровень. Хотя мы выиграли в обоих матчах, сопротивление в каждой игре было очень серьезное, – сказал тренер юношеской сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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logoсборная Китая U-17
товарищеские матчи (сборные)
квалификация Евро U-17
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