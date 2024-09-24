Петржела о допуске России U17: «Вряд ли это случится в ближайшее время. Игры с любыми российскими сборными будут бойкотироваться, а УЕФА это не надо»

Властимил Петржела считает маловероятным возвращение российских молодежек.

Ранее глава АБФФ (Белорусской федерации футбола) Николай Шерстнев заявил , что большинство стран УЕФА поддержали допуск сборных России U 17.

«Возможное возвращение юношеской и молодежной сборной России? Вряд ли это случится в ближайшее время. Игры с любыми российскими сборными будут бойкотироваться, а УЕФА это не надо.

Сейчас слишком сложно организовать матч с участием российской сборной по соображениям безопасности», – сказал бывший тренер «Зенита».