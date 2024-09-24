Петржела о допуске России U17: «Вряд ли это случится в ближайшее время. Игры с любыми российскими сборными будут бойкотироваться, а УЕФА это не надо»
Властимил Петржела считает маловероятным возвращение российских молодежек.
Ранее глава АБФФ (Белорусской федерации футбола) Николай Шерстнев заявил, что большинство стран УЕФА поддержали допуск сборных России U17.
«Возможное возвращение юношеской и молодежной сборной России? Вряд ли это случится в ближайшее время. Игры с любыми российскими сборными будут бойкотироваться, а УЕФА это не надо.
Сейчас слишком сложно организовать матч с участием российской сборной по соображениям безопасности», – сказал бывший тренер «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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