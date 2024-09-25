«ФИФА и УЕФА – заложники политической ситуации в мире». Воробьев о возможном снятии бана с юношеской сборной России

Анатолий Воробьев оценил вероятность возвращения сборной России U17 на турниры.

Ранее стало известно, что большинство стран УЕФА поддержали допуск сборных России U17.

«К сожалению, ФИФА и УЕФА являются заложниками политической ситуации в мире. Для допуска юношеской сборной России до турниров, проводимых под эгидой этих организаций, мнений федераций футбола Казахстана , Белоруссии и даже большинства федераций недостаточно.

Необходимо консолидированное конвенциальное согласие всех футбольных субъектов и тех, кто влияет на принятие решений. К сожалению, некоторые силы придерживаются политизированной позиции даже в отношении паралимпийцев и соревнований среди юношеских сборных.

Хотя Международная шахматная федерация, насколько я знаю, допустила юношескую сборную России по шахматам на свои соревнования. Так что советую европейским футбольным чиновникам последовать их примеру», – сказал бывший генеральный секретарь РФС .