  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ФИФА и УЕФА – заложники политической ситуации в мире». Воробьев о возможном снятии бана с юношеской сборной России
2

«ФИФА и УЕФА – заложники политической ситуации в мире». Воробьев о возможном снятии бана с юношеской сборной России

Анатолий Воробьев оценил вероятность возвращения сборной России U17 на турниры.

Ранее стало известно, что большинство стран УЕФА поддержали допуск сборных России U17.

«К сожалению, ФИФА и УЕФА являются заложниками политической ситуации в мире. Для допуска юношеской сборной России до турниров, проводимых под эгидой этих организаций, мнений федераций футбола Казахстана, Белоруссии и даже большинства федераций недостаточно.

Необходимо консолидированное конвенциальное согласие всех футбольных субъектов и тех, кто влияет на принятие решений. К сожалению, некоторые силы придерживаются политизированной позиции даже в отношении паралимпийцев и соревнований среди юношеских сборных.

Хотя Международная шахматная федерация, насколько я знаю, допустила юношескую сборную России по шахматам на свои соревнования. Так что советую европейским футбольным чиновникам последовать их примеру», – сказал бывший генеральный секретарь РФС.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
logoсборная России U-17
logoУЕФА
logoФИФА
logoРФС
logoФИДЕ
Федерация футбола Казахстана
logoАБФФ
logoАнатолий Воробьев
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» прошел «Уотфорд», «Челси» забил 5 голов «Барроу»
84вчера, 20:57
Лига Европы стартует! «МЮ» примет «Твенте, «Динамо» Киев против «Лацио», ПАОК Оздоева и Чалова сыграет с «Галатасараем»
658 минут назад
Пьянич прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА: «Я очень счастлив! Это большой клуб, много чего знаю о нем. Обсуждал переход с Рахимичем»
63сегодня, 04:55
Пьянич едет в ЦСКА, 9,5 года тюрьмы для Бугаева, победы «Сити», «Реала» и «Челси», заявление режиссера шоу Загитовой и другие новости
15сегодня, 04:10
Клубное ТВ «Реала» о 4 желтых мадридцам в матче с «Алавесом»: «Отвратительное судейство. Злоупотребление властью, высокомерное поведение. Что-то назревает, это подозрительно»
140вчера, 22:14
Мбаппе почувствовал дискомфорт в бедре во время матча с «Алавесом» и был заменен. Игрока «Реала» обследуют в среду или в четверг
18вчера, 22:04
Анчелотти о 3:2 с «Алавесом»: «60 минут «Реал» играл хорошо. Нам надо привыкать к новым правилам, мы получили 4-5 желтых за протесты – нужно этого избегать»
29вчера, 22:01
Какой будет ваша команда в Лиге Европы? Соберите ее в нашем фэнтези и смотрите матчи эксклюзивно в Okko
1вчера, 22:00Фэнтези
31-летний Варан может объявить о завершении карьеры в ближайшие часы – из-за травм (Le Parisien)
38вчера, 21:52
Тренер «Алавеса» о том, что Эндрик ударил коленом Моуриньо: «Красная карточка. Мы должны были играть последние 10 минут в большинстве»
50вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Жирков о том, может ли Соболев избежать негатива от болельщиков «Зенита»: «Если будет забивать, как Холанд, то почему нет? Надо показывать свой лучший футбол»
18 минут назад
Карпукас о Батракове: «За Батрака в «Локо» вообще все рады, 7+5 уже сделал! И это в 19 лет, все только начинается. Желаю ему стабильности»
233 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Динамо» Владивосток сыграет с «Шинником», «Урал» примет «СКА Хабаровск», «Сокол» в гостях у «Орла»
3858 минут назад
Сенников о сроке Бугаева за наркотики: «Это печально. Думал, что он далеко пойдет, футболист был хороший. Может, какие-то друзья повлияли»
5сегодня, 04:25
Масалитин о Пьяниче в ЦСКА: «Необходимости в нем нет, я бы лучше купил хорошего опорника. Приедет – надо спросить про отказ от матча с Россией. Может, перевод неправильный»
10сегодня, 03:58
Тер Стеген о травме: «Благодарен всем за поддержку и любовь. Я чувствую себя сильным и настроен позитивно»
5сегодня, 03:45
Защитник «Акрона» Эшковал о Джурасовиче и жизни в Тольятти на 30 тысяч рублей: «Может, он на улице живет? Ха-ха. Тяжело с такой суммой оплачивать квартиру»
8сегодня, 03:30
«Севилья» продлила контракт с главным тренером Пимьентой до 2027 года. Он возглавил команду в июне
2сегодня, 03:15
Васкес о 3:2 с «Алавесом»: «Реал» отлично играл до 80-й минуты, потом мы потеряли концентрацию и пропустили два гола. Мы не заслуживали такой концовки»
10вчера, 21:53
Оби Микел о Кайседо: «Он напоминает Канте, сейчас мы видим игру, которую он показывал в «Брайтоне». Однажды Мойсес станет капитаном «Челси»
3вчера, 21:37