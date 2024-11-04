Пятибратов о том, что помешало «Факелу» победить «Химки»: «Не что, а кто. Второй монитор ВАР сломался. Что там смотреть? Человек забивает в свои ворота, чистейший гол» 

Дмитрий Пятибратов оценил судейство в матче Мир РПЛ с «Химками» (1:1).

На 84-й форвард подмосковной команды Антон Заболотный отправил мяч в свои ворота. Однако судья Егор Егоров при помощи ВАР отменил взятие ворот, посчитав, что форвард «Факела» Алексей Каштанов, находясь в офсайде, помешал сопернику.

— Что помешало «Факелу» победить?

— Не что, наверное, а кто. Второй монитор ВАР сломался. На мой взгляд, мы очень здорово сегодня играли в футбол. Мы были лучшей командой на поле. Надо учитывать, что у «Химок» блестящая группа атаки, но мы не дали им особо ничего создать.

Был момент со стандарта, мы додавили в конце, наш план сработал, забили победный мяч. Не знаю, почему эпизоды так трактовались, но в этом разберутся люди, которые должны в этом разбираться. Не просто так после матча 10 тысяч болельщиков аплодировали нашим футболистам стоя. Они заслужили сегодня три очка. Мы их сегодня заработали, но не получили. Значит, будем в следующем матче стараться зарабатывать и получать.

— Успели посмотреть спорные эпизоды?

— Не успел. Все прекрасно видел со стороны. Когда так долго принимается решение — это для меня удивительно. Можно было бы сразу понять, есть гол или нет. Что там смотреть? Человек забивает в свои ворота. Я свое мнение сказал: думаю, это был чистейший гол.

Шаг вперед для «Факела» — это футбол, в который мы играли первый тайм и большую часть второго. Очко сегодня заработали — это хорошо. Плохо, что еще два не заработали. По игре должны были забрать свое.

Я вас уверяю, что нам вернется. Мы смелые и агрессивные. Мы почти полностью разрушили футбол соперника. В предыдущих матчах они были очень результативными, забили два «Локомотиву» и три — «Динамо». Сегодня не помню ни одного момента, где наш вратарь вытащил бы какой‑то неимоверный мяч. Мы забили два мяча, поэтому я доволен, — сказал тренер «Факела».