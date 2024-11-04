Артига об 1:1 с «Факелом»: «Химки» очень хорошо отыграли. Во 2-м тайме было три очевидных момента, особенно у Заболотного» 

Франк Артига оценил ничью с «Факелом» (1:1) в Мир РПЛ.

«В этой лиге очень важны очки. Одно очко, так одно. Ничья — тоже результат. Мы всегда готовимся играть на победу. Во втором тайме было три очевидных момента, особенно у Заболотного. Да, он не забил, такое случается.

Команда очень хорошо отыграла. Но, к сожалению, заработали только одно очко», — сказал тренер «Химок».