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  • Артига об 1:1 с «Факелом»: «Химки» очень хорошо отыграли. Во 2-м тайме было три очевидных момента, особенно у Заболотного» 
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Артига об 1:1 с «Факелом»: «Химки» очень хорошо отыграли. Во 2-м тайме было три очевидных момента, особенно у Заболотного» 

Франк Артига оценил ничью с «Факелом» (1:1) в Мир РПЛ.

«В этой лиге очень важны очки. Одно очко, так одно. Ничья — тоже результат. Мы всегда готовимся играть на победу. Во втором тайме было три очевидных момента, особенно у Заболотного. Да, он не забил, такое случается.

Команда очень хорошо отыграла. Но, к сожалению, заработали только одно очко», — сказал тренер «Химок».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
logoАнтон Заболотный
logoФранк Артига
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