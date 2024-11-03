«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли 1:1. 6 из 9 последних матчей между этими командами завершились вничью
«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Челси» в 10-м туре АПЛ (1:1).
В прематче командам давали равные шансы – 2.65 против 2.64. Ничья оценивалась в 3.75. Тотал меньше 2,5 голов зашел за 2.80.
Это 27-я ничья в истории противостояния этих клубов в АПЛ и 6-я за последние 9 матчей. Ни одно другое противостояние в Премьер-лиге не завершалось столь часто ничейным результатом.
Гонка в АПЛ опять запуталась: «Ливерпуль» – новый фаворит сезона у букмекеров, «Арсенал» откатился
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости