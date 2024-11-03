  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли 1:1. 6 из 9 последних матчей между этими командами завершились вничью
0

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли 1:1. 6 из 9 последних матчей между этими командами завершились вничью

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Челси» в 10-м туре АПЛ (1:1).

В прематче командам давали равные шансы – 2.65 против 2.64. Ничья оценивалась в 3.75. Тотал меньше 2,5 голов зашел за 2.80.

Это 27-я ничья в истории противостояния этих клубов в АПЛ и 6-я за последние 9 матчей. Ни одно другое противостояние в Премьер-лиге не завершалось столь часто ничейным результатом.

Ставочная вики Спортса

Гонка в АПЛ опять запуталась: «Ливерпуль» – новый фаворит сезона у букмекеров, «Арсенал» откатился

Опубликовала: Венера Кравченко
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
20.00 – «Краснодар» ни разу не проиграет в РПЛ. Ни один клуб в истории чемпионатов России не заканчивал сезон без поражений
312 минут назад
«Краснодар» разгромил «Оренбург» – 4:0. На фору «быков» зашел коэффициент 6.60
134 минуты назад
11.00 – «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ в течение трех сезонов под руководством Аморима
342 минуты назад
Выборы в США привели к всплеску популярности платформ для ставок
сегодня, 17:29
«Факел» и «Химки» сыграли вничью. На это давали 3.10
сегодня, 16:37
Эстонский оператор Sportsbet стал спонсором Ла Лиги
4сегодня, 16:07
Президента федерации футбола Гвинеи обвиняют в договорных матчах
1сегодня, 15:30
«Ахмат» проиграл «Пари НН» – 0:2. До матча грозненцы котировались фаворитами
сегодня, 14:20
Игрока «Крузейро» подозревают в манипуляциях со ставками. Форвард удалился на 3-й секунде матча с «Атлетико Паранаэнсе»
сегодня, 07:57
На обоюдное удаление в дерби ЦСКА – «Спартак» зашел коэффициент 12.00
1вчера, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетик» выиграл 1 из 5 последних матчей против «Бетиса». Клуб из Бильбао котируется фаворитом предстоящей встречи
сегодня, 17:51
В Рязанской области увеличили налоговую ставку на интерактивные центры букмекеров
сегодня, 14:47
«Тоттенхэм» победил «Астон Виллу» лишь в 1 из 4 последних матчей. «Шпоры» котируются фаворитами предстоящей встречи
сегодня, 08:58
«Краснодар» победил с форой (-1,5) в 6 из 7 последних матчей в РПЛ. На это в игре с «Оренбургом» дают коэффициент 2.00
2сегодня, 08:11
«Барселона» победила с форой (-2,5) в 5 матчах подряд. 1.69 – продление тренда в игре с «Эспаньолом»
сегодня, 07:32
«Челси» не побеждает «Манчестер Юнайтед» на выезде с 2013 года в АПЛ. Букмекеры дают командам равные шансы
сегодня, 07:23
«МЮ» – «Челси»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча
сегодня, 07:05Реклама
Sportradar начала сотрудничать с Министерством финансов Бразилии. Компания будет помогать в вопросах контроля игорного рынка, а также отслеживать договорные матчи
вчера, 20:40
В Смоленской области увеличили налог на букмекерские компании
вчера, 20:29
Федерация фристайла получила более 70 млн рублей в качестве целевых отчислений от букмекеров за 3-й квартал
вчера, 19:30