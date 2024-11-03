«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли 1:1. 6 из 9 последних матчей между этими командами завершились вничью

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Челси» в 10-м туре АПЛ (1:1).

В прематче командам давали равные шансы – 2.65 против 2.64. Ничья оценивалась в 3.75. Тотал меньше 2,5 голов зашел за 2.80.

Это 27-я ничья в истории противостояния этих клубов в АПЛ и 6-я за последние 9 матчей. Ни одно другое противостояние в Премьер-лиге не завершалось столь часто ничейным результатом.

Ставочная вики Спортса

Гонка в АПЛ опять запуталась: «Ливерпуль» – новый фаворит сезона у букмекеров, «Арсенал» откатился