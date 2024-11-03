«Гавр» Кузяева прервал серию из 6 поражений, обыграв «Монпелье». У Далера 1 гол на этом отрезке, он сыграл 9 минут в 2 последних матчах
«Гавр» Далера Кузяева прервал серию из 6 поражений в Лиге 1.
В матче 10-го тура чемпионата Франции «Гавр» обыграл «Монпелье» (1:0). До этого команда проигрывала в 6 турах подряд.
Клуб идет предпоследним в таблице Лиги 1, набрав 9 очков.
Кузяев на этом отрезке забил один гол – в матче с «Монако» (1:3). В двух последних матчах российский полузащитник провел на поле 9 минут – в сегодняшнем матче с «Монпелье» он вышел на замену на 81-й.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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