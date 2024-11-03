«Гавр» Кузяева прервал серию из 6 поражений, обыграв «Монпелье». У Далера 1 гол на этом отрезке, он сыграл 9 минут в 2 последних матчах

«Гавр» Далера Кузяева прервал серию из 6 поражений в Лиге 1.

В матче 10-го тура чемпионата Франции «Гавр » обыграл «Монпелье» (1:0). До этого команда проигрывала в 6 турах подряд.

Клуб идет предпоследним в таблице Лиги 1, набрав 9 очков.

Кузяев на этом отрезке забил один гол – в матче с «Монако» (1:3). В двух последних матчах российский полузащитник провел на поле 9 минут – в сегодняшнем матче с «Монпелье » он вышел на замену на 81-й.