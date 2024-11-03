Флик о 3:1 с «Эспаньолом»: «Барса» потеряла концентрацию во 2-м тайме, не хватало прессинга. Офсайды – часть нашей игры»
«Дерби – это всегда сложно, в первом тайме команда показала высокий уровень, а во втором мы уже не играли так, как привыкли. Мы теряли много мячей, и это одна из причин, по которой «Эспаньол» смог улучшить свою игру.
Обычно игроки очень сосредоточены, но не во втором тайме. Ребята из Ла Масии проделывают отличную работу. Как тренер, я иногда замечаю, как теряется концентрацию, такое случается, и это то, над чем нам нужно работать. Но самое важное, что мы выиграли со счетом 3:1.
Наверное, продолжим играть с шестью полузащитниками. Мы очень рады, что все возвращаются. Нам нужно их беречь.
Я рад, что Дани (Ольмо) забил два гола, они были очень важны. После травмы важно, чтобы Гави постепенно входил в игру, когда его можно будет включить в основной состав.
Это часть нашей игры [ВАР, офсайды]. Игрокам также нужно возвращаться назад. Во втором тайме нам было сложнее, потому что не хватало прессинга, но это наш стиль игры», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью DAZN.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий